Hande Baladın ve Trevor Clevenot arasında aşk iddiası!

Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu Hande Baladın, Ziraat Bankası Ankara ve Fransa Milli Takımı'nda oynayan Trevor Clevenot ile görüntülendi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Hande Baladın ve Trevor Clevenot arasında aşk iddiası! - Resim : 1

'Filenin Sultanları' ve Eczacıbaşı'nın güzel voleybolcusu Hande Baladın, meslektaşı  Trevor Clevenot ile maç öncesi objektiflere yansıdı.

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Hande Baladın ve Trevor Clevenot arasında aşk iddiası! - Resim : 2

Başarılı voleybolcu'nun Clevenot'a sarıldığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

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Hande Baladın ve Trevor Clevenot arasında aşk iddiası! - Resim : 3

Yaz aylarında adı Ziraat Bankası Ankara'nın smaçörü Trevor Clevenot ile anılan Baladın, Başkent ekibinin Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Clevenot ile sarılırken görüntülendi.

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Hande Baladın ve Trevor Clevenot arasında aşk iddiası! - Resim : 4

İkilinin o anları takipçileri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.