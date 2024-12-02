Hande Baladın ve Trevor Clevenot arasında aşk iddiası!
Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu Hande Baladın, Ziraat Bankası Ankara ve Fransa Milli Takımı'nda oynayan Trevor Clevenot ile görüntülendi.
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'Filenin Sultanları' ve Eczacıbaşı'nın güzel voleybolcusu Hande Baladın, meslektaşı Trevor Clevenot ile maç öncesi objektiflere yansıdı.
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Başarılı voleybolcu'nun Clevenot'a sarıldığı anlar dikkatlerden kaçmadı.
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Yaz aylarında adı Ziraat Bankası Ankara'nın smaçörü Trevor Clevenot ile anılan Baladın, Başkent ekibinin Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Clevenot ile sarılırken görüntülendi.
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İkilinin o anları takipçileri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.