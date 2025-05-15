Hande Erçel, 78. Cannes Film Festivali’nde zarafetiyle göz kamaştırdı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı. Pembeler içindeki güzel oyuncu zarafetiyle kırmızı halıda dikkatleri üzerine topladı.
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Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Hande Erçel, bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.
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Dünyaca ünlü İtalyan takı markası Pomellato'nun global marka elçisi olan Hande Erçel, kırmızı halıya pembelere bürünmüş halde çıktı.
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Güzel oyuncu “Mission İmpossible: The Final Reckoning” filminin galası için Giambattista Valli elbise ve Pomellato mücevherler tercih etti. Ayakkabıları AQUAZZURA markasından yana kullanan Erçel'in stylingi ise İnan Kırdemir'e ait.
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Kimileri tarafından oldukça zarif bulunan Hande Erçel, kimileri tarafından da beğenilmedi. Bu sene moda ve sinema arasında yeni bir dengeye gitmeye karar veren Cannes'da "çıplaklık" ve "riskli kıyafetler" yasaklanmıştı.