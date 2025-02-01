Hande Erçel: Anna Karenina'yı oynamak istiyorum
Son zamanlarda katıldığı uluslararası ödül törenleriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Hande Erçel, hayalindeki rolü açıkladı.
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Oyuncu Hande Erçel ve Barış Arduç başrolünü paylaştıkları dijitalde yayınlanacak olan 'Rüzgara Bırak' filminin Berlin galasından sonra bu kez Moskova'da sevenleriyle buluştu.
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İkili, gün boyu etkinliklere katıldı. Erçel, burada yaptığı açıklamada hayalindeki rolü söyledi.
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HANDE, RUSÇA ÖĞRENİYOR
31 yaşındaki güzel oyuncu, Rus edebiyatçı Tolstoy'un romanı olan Anna Karenina'nın hayatını oynamak istediğini açıkladı. Rusça kelimeler öğrenen Erçel, düzenlenen panelde merak edilen sorulara da yanıt verdi.
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Bir seveninin "Rus edebiyatından hangi karaktere hayat vermek isterdiniz" sorusuna, Erçel, "Anna Karenina'nın hayatını oynamak isterdim. O buhranı yaşayan bir kadını canlandırsam ne güzel olur" diye cevap verdi.