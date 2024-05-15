Hande Erçel ilişkisi hakkında konuştu: Her şey çok yolunda ve güzel gidiyor

Yapım şirketine toplantı için gelen Erçel, Barış Arduç ile partner olacağı yönünde haberlerle ilgili, "Şu anda ne desem doğru olmaz, netleşsin daha sağlıklı şekilde konuşuruz. İçime sinen ve mutlu olduğum bir proje ile ekranlarda olacağım. Karakterim, partnerim ya da hikayenin konusuyla ilgili detay vermem şu an için doğru olmaz" ifadelerini kullandı.