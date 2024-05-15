Hande Erçel ilişkisi hakkında konuştu: Her şey çok yolunda ve güzel gidiyor
Bir yılı aşkın süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz gün ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Erçel, ilişkisi hakkında konuştu.
Milliyet'in haberine göre Hande Erçel, önceki gün Levent'de bir yapım şirketine girerken görüntülendi. Basın mensuplarının "Müstakbel eltinizle tatile gittiniz, nasıl geçti?" sorusuna Erçel, "Öyle demeyelim (elti). Arkadaşlarımla güzel bir tatil oldu, çok güzel geçti, kız kıza eğlendik" cevabını verdi.
Hakan Sabancı ile ayrıldıkları yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine ise ünlü isim, "Bu haberler nereden çıkıyor hiç bilmiyorum. Öyle bir durum yok, her şey çok yolunda ve güzel gidiyor. Çok güzel bir ilişki yaşıyorum" sözleriyle ayrılık iddialarını net bir şekilde yalanladı.
Yapım şirketine toplantı için gelen Erçel, Barış Arduç ile partner olacağı yönünde haberlerle ilgili, "Şu anda ne desem doğru olmaz, netleşsin daha sağlıklı şekilde konuşuruz. İçime sinen ve mutlu olduğum bir proje ile ekranlarda olacağım. Karakterim, partnerim ya da hikayenin konusuyla ilgili detay vermem şu an için doğru olmaz" ifadelerini kullandı.
Cannes Film Festivali'ne gideceğini söyleyen ünlü oyuncu, "Yarın yola çıkıyorum, çok heyecanlıyım. Daha valizimi yapmadım, buradaki toplantıdan sonra apar topar gidip hazırlanacağım. Hem iş hem de tatil yapacağım, biraz kalacağım orada" açıklamasını yaptı.