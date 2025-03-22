Hande Erçel: Oyuncu olmadan önce sanatçıydım

Hande Erçel, genç oyunculara ise şu sözlerle seslendi: “Gittikçe daha fazla genç kadının sanatçı olma hayallerinin peşinden gitmeyi seçtiğini görmekten gurur duyuyorum. Kadınlar özellikle sinema ve televizyonda dokundukları her şeye benzersiz bir vizyon ve yaratıcılık katıyor. Bu sektördeki yol onlar için erkeklerden daha zor olsa da birçok alanda olduğu gibi yolculuk yapmaya değer. Bu zorlukların üstesinden gelerek ve yeni yollar açarak, hikâyeleri gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek. Tavsiyem, yalnız olmadıklarını hatırlamaları. Birçok kadın bu yoldan geçti ve birbirimizi destekleyerek harika şeyler başarabiliriz.”