Hande Erçel: Oyuncu olmadan önce sanatçıydım
Oyuncu Hande Erçel, konuk olduğu İspanyol dergisine “Oyuncu olmadan önce sanatçıydım ve hâlâ öyleyim'' açıklamasında bulundu.
Güneşin Kızları, Sen Çal Kapımı, Bambaşka Biri, Aşk Laftan Anlamaz gibi birçok dizide rol alan Hande Erçel, bir İspanyol dergisinin kapağında yer aldı.
Erçel, “Oyunculuğun ötesinde, resme olan sevginizle tanınıyorsunuz. Sanat yaratıcılığınızı nasıl etkiliyor?” sorusuna yanıt verdi.
'BENİM İÇİN BİR HOBİDEN DAHA FAZLASI'
Ünlü oyuncu, “Oyuncu olmadan önce sanatçıydım ve hâlâ öyleyim. Benim için bu bir hobiden çok daha fazlası. Dünyayı bir sanatçının gözünden görmeyi, doğada, ziyaret ettiğim yerlerde ve tanıştığım insanlarda ilham bulmayı ve bir dahaki sefere fırçayı elime aldığımda fikirler toplamayı seviyorum. Fiziksel olarak resim yapmak için oturamadığım en yoğun günlerde bile, zihnimde imgeler yaratmaya devam ediyorum.”
Hande Erçel, genç oyunculara ise şu sözlerle seslendi: “Gittikçe daha fazla genç kadının sanatçı olma hayallerinin peşinden gitmeyi seçtiğini görmekten gurur duyuyorum. Kadınlar özellikle sinema ve televizyonda dokundukları her şeye benzersiz bir vizyon ve yaratıcılık katıyor. Bu sektördeki yol onlar için erkeklerden daha zor olsa da birçok alanda olduğu gibi yolculuk yapmaya değer. Bu zorlukların üstesinden gelerek ve yeni yollar açarak, hikâyeleri gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek. Tavsiyem, yalnız olmadıklarını hatırlamaları. Birçok kadın bu yoldan geçti ve birbirimizi destekleyerek harika şeyler başarabiliriz.”