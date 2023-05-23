Hande Erçel partide! Magnum Cannes partisine özel kıyafet giyindi

Hande Erçel, Magnum'un daveti için hem akşam hem de gündüz Hakan Yıldırım imzalı elbise tercih etti.

Magnum’un yeni yaz lezzetleri Sunlover ve Starchaser’in kutlandığı gecede Hande Erçel'in gece kostümü Starchaser'in morundan ilham alınarak yapıldı. Elbisenin tasarımını yine Hakan Yıldırım yaptı.