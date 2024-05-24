Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Cannes'te! İşte aşk dolu pozlar
Son olarak 'Bambaşka Biri' projesiyle ekranlarda yer alan oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Cannes'a gitti. Ünlü çiftin aşk dolu pozları sosyal medyada gündem oldu.
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Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde kırmızı elbiseli tarzı ile beğeni toplayan Hande Erçel, şimdi de sevgilisi Hakan Sabancı ile kırmızı halıda boy gösterdi.
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İkili Demi Moore'un özel konuğu olarak katıldı. Erçel, derin dekolteli elbisesiyle kırmızı halıda yürürken, Hakan Sabancı da şık bir smokin ile eşlik etti.
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz sene de Cannes'da birlikte katılmıştı fakat çiftten yan yana oldukları bir poz gelmemişti.
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Bu sene çiftlerden Hakan Sabancı beklenmedik bir hamle yaptı ve sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.