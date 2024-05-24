Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Cannes'te! İşte aşk dolu pozlar

Son olarak 'Bambaşka Biri' projesiyle ekranlarda yer alan oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Cannes'a gitti. Ünlü çiftin aşk dolu pozları sosyal medyada gündem oldu.

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Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Cannes'te! İşte aşk dolu pozlar - Resim : 1

Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde kırmızı elbiseli tarzı ile beğeni toplayan Hande Erçel, şimdi de sevgilisi Hakan Sabancı ile kırmızı halıda boy gösterdi.   

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Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Cannes'te! İşte aşk dolu pozlar - Resim : 2

İkili Demi Moore'un özel konuğu olarak katıldı. Erçel, derin dekolteli elbisesiyle kırmızı halıda yürürken, Hakan Sabancı da şık bir smokin ile eşlik etti.

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Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Cannes'te! İşte aşk dolu pozlar - Resim : 3

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz sene de Cannes'da birlikte katılmıştı fakat çiftten yan yana oldukları bir poz gelmemişti. 

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Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Cannes'te! İşte aşk dolu pozlar - Resim : 4

Bu sene çiftlerden Hakan Sabancı beklenmedik bir hamle yaptı ve sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik pozunu sevenlerinin beğenisine sundu. 