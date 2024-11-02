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Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile New York'ta! Çiftin yeni pozu beğeni topladı
Oyuncu Hande Erçel ödül töreni için New York'taydı. Sevgilisi Hakan Sabancı da Hande Erçel'e eşlik etti. Çiftin sosyal medya üzerinden yayınladıkları yeni pozu beğeni topladı.
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Hande Erçel, Amerikan Türk Cemiyeti'nin, 28 Ekim'de New York'ta düzenlediği gala gecesinde ödül almıştı. Sevgilisi Hakan Sabancı da Hande Erçel'e eşlik etti.
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Erçel, etkinliğin ardından bir süre New York'ta sevgilisiyle vakit geçirdi.
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Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında yeni paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.
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Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğrafını da paylaşan güzel oyuncu binlerce beğeni aldı.