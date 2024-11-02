Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile New York'ta! Çiftin yeni pozu beğeni topladı

Oyuncu Hande Erçel ödül töreni için New York'taydı. Sevgilisi Hakan Sabancı da Hande Erçel'e eşlik etti. Çiftin sosyal medya üzerinden yayınladıkları yeni pozu beğeni topladı.

Elele Online

Elele Online
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Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile New York'ta! Çiftin yeni pozu beğeni topladı - Resim : 1

Hande Erçel, Amerikan Türk Cemiyeti'nin, 28 Ekim'de New York'ta düzenlediği gala gecesinde ödül almıştı. Sevgilisi Hakan Sabancı da Hande Erçel'e eşlik etti.

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Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile New York'ta! Çiftin yeni pozu beğeni topladı - Resim : 2

Erçel, etkinliğin ardından bir süre New York'ta sevgilisiyle vakit geçirdi. 

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Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile New York'ta! Çiftin yeni pozu beğeni topladı - Resim : 3

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında yeni paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

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Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile New York'ta! Çiftin yeni pozu beğeni topladı - Resim : 4

Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğrafını da paylaşan güzel oyuncu binlerce beğeni aldı.