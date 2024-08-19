Hande Erçel şimdi de rotasını Atina'ya çevirdi! Yeni tatil pozlarına beğeni yağdı
Barış Arduç ile başrolü paylaştığı filmin Çeşme’deki çekimlerini Hande Erçel tatile çıktı. Rotasını Atina'ya çeviren ünlü oyuncunun tatil karelerine beğeni yağdı.
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Uzun bir aradan sonra "Rüzgara Bırak" filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Mikonos'ta tatilin tadını çıkarmıştı.
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Sevgilisi Hakan Sabancı ile her fırsat bulduğunda tatile giden güzel oyuncu bu sefer Atina'ya gitti.
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Siyah beyaz bikinisi, mor mayosu ve leopar desenli pareosu ile pozlar veren Hande Erçel bu karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.
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30 yaşındaki Hande Erçel'in tatil pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.