Hande Erçel: Türkan Şoray kanunlarım yok

"SEVDİĞİM BİR İŞ VAR AMA TAM NETLEŞMEDİ"

Hayalini kurduğu bir çok karakterin olduğunu ve yeni sezon için okuduğu projenin de bu tip iş olduğuna değinen Hande Erçel, "Şu an okuduğum, sevdiğim bir iş var ama tam netleşmedi, bir proje olacak. İçime sinmesi ve karakteri sevmem önemli. Tabii ki hayalini bir kurduğum çok karakter var, okuduğum iş enerjimi yükselten bıcır bırcır bir kız. Uzun zamandır böyle bir iş istiyorum, umarım güzel olur" şeklinde konuştu.