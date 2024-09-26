Hande Erçel: Türkan Şoray kanunlarım yok
Katıldığı davette Hande Erçel, yeni projelerine dair bazı açıklamalarda bulundu. Yeni projelerde ne tür beklentiler içinde, okuyalım...
Katıldığı bir davette kişisel bakımına önem verdiğini söyleyen Erçel, "Daha çok kimyasaldan kaçıyorum ama bitkisel karışımlar da yapmıyorum, alüminyum içermeyen ürünler kullanıyorum" diye konuştu.
"SEVDİĞİM BİR İŞ VAR AMA TAM NETLEŞMEDİ"
Hayalini kurduğu bir çok karakterin olduğunu ve yeni sezon için okuduğu projenin de bu tip iş olduğuna değinen Hande Erçel, "Şu an okuduğum, sevdiğim bir iş var ama tam netleşmedi, bir proje olacak. İçime sinmesi ve karakteri sevmem önemli. Tabii ki hayalini bir kurduğum çok karakter var, okuduğum iş enerjimi yükselten bıcır bırcır bir kız. Uzun zamandır böyle bir iş istiyorum, umarım güzel olur" şeklinde konuştu.
"TÜRKAN ŞORAY KANUNLARINIZ VAR MI?" SORUSUNA YANIT
Erçel "Mesleki tabularınız ya da Türkan Şoray kanunlarınız var mı?" sorusu üzerine ise "Mesleki tabularım yok ama olana saygı duyarım" ifadesini kullandı.