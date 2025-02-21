Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Aşkı Hatırla" dizisinin çekimleri tamamlandı

Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı, Disney Plus'ta yayınlanacak romantik komedi türündeki 'Aşkı Hatırla' dizisinin çekimleri tamamlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Aşkı Hatırla" dizisinin çekimleri tamamlandı - Resim : 1

Orijinal hikayesini Ahmet Vatan'ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Özgür Önurme'nin oturduğu, Saner Ayar’ın yapımcılığında O3 Medya imzası taşıyan Aşkı Hatırla dizisinin çekimleri tamamlandı.

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Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Aşkı Hatırla" dizisinin çekimleri tamamlandı - Resim : 2

Disney Plus resmi Instagram hesabından "Paydooos!" diyerek hem oyuncuların hem dizi ekibinin olduğu karelerle dizinin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

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Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Aşkı Hatırla" dizisinin çekimleri tamamlandı - Resim : 3

Disney Plus'ta yayınlanacak romantik komedi türündeki 'Aşkı Hatırla' dizisinin çekimleri İstanbul ve Kapadokya’da gerçekleşti.

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Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Aşkı Hatırla" dizisinin çekimleri tamamlandı - Resim : 4

Aşkı Hatırla’nın oyuncu kadrosunda; Hande Erçel ve Barış Arduç'un yanı sıra Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al yer alıyor.