Hande Erçel ve Barış Arduç'lu "Aşkı Hatırla" dizisinin çekimleri tamamlandı
Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı, Disney Plus'ta yayınlanacak romantik komedi türündeki 'Aşkı Hatırla' dizisinin çekimleri tamamlandı.
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Orijinal hikayesini Ahmet Vatan'ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Özgür Önurme'nin oturduğu, Saner Ayar’ın yapımcılığında O3 Medya imzası taşıyan Aşkı Hatırla dizisinin çekimleri tamamlandı.
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Disney Plus resmi Instagram hesabından "Paydooos!" diyerek hem oyuncuların hem dizi ekibinin olduğu karelerle dizinin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.
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Disney Plus'ta yayınlanacak romantik komedi türündeki 'Aşkı Hatırla' dizisinin çekimleri İstanbul ve Kapadokya’da gerçekleşti.
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Aşkı Hatırla’nın oyuncu kadrosunda; Hande Erçel ve Barış Arduç'un yanı sıra Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al yer alıyor.