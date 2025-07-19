Hande Erçel ve Hakan Sabancı Lübnan’da düğüne katıldı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte modacı Elie Saab'ın oğlu Celio Saab'ın Lübnan'daki düğününe katıldı. Erçel, gece boyunca hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
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Hande Erçel, ünlü modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’daki görkemli düğününe katıldı. Hande Erçel'e, düğünde sevgilisi Hakan Sabancı eşlik etti.
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Hande Erçel, Elie Saab'ın 2003 ilkbahar koleksiyonundan bir elbise giydi. Ünlü oyuncu, gece boyunca hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
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O fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.
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Geçtiğimiz haftalarda, Erçel'in Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahneleri nedeniyle Sabancı'nın tepkisini çektiği ve ilişkinin bittiği öne sürülmüştü. Ancak bu söylentiler, kısa sürede yalanlanmıştı.