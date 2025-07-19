Hande Erçel ve Hakan Sabancı Lübnan’da düğüne katıldı

Geçtiğimiz haftalarda, Erçel'in Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahneleri nedeniyle Sabancı'nın tepkisini çektiği ve ilişkinin bittiği öne sürülmüştü. Ancak bu söylentiler, kısa sürede yalanlanmıştı.