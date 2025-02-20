Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Hande Erçel ile Hakan Sabancı, haklarında çıkan ayrılık söylentilerini boşa çıkaracak bir tatile çıktı. Birlikte karelerini yayınlayan ünlü çift, ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt vermiş oldu.
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Geçtiğimiz günlerde 34 yaşını kutlayan iş insanı Hakan Sabancı'nın doğum gününü sevgilisi Hande Erçel'in geç kutlaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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Birlikte uzun zamandır görüntü vermeyen ikilinin ayrılık iddiaları da konuşulmaya başlamıştı. Çiftin hayranları ayrılık haberlerinin doğru olup olmadığını merak ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 31 yaşındaki ünlü oyuncu, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte yer aldığı kareleri paylaştı.
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Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. O anları Instagram'dan paylaşan güzel oyuncu, milli gururumuz Arda Güler'in maçını da stadyumdan izlediği ortaya çıktı.