Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, haklarında çıkan ayrılık söylentilerini boşa çıkaracak bir tatile çıktı. Birlikte karelerini yayınlayan ünlü çift, ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt vermiş oldu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt - Resim : 1

Geçtiğimiz günlerde 34 yaşını kutlayan iş insanı Hakan Sabancı'nın doğum gününü sevgilisi Hande Erçel'in geç kutlaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt - Resim : 2

Birlikte uzun zamandır görüntü vermeyen ikilinin ayrılık iddiaları da konuşulmaya başlamıştı. Çiftin hayranları ayrılık haberlerinin doğru olup olmadığını merak ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt - Resim : 3

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 31 yaşındaki ünlü oyuncu, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte yer aldığı kareleri paylaştı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt - Resim : 4

Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. O anları Instagram'dan paylaşan güzel oyuncu, milli gururumuz Arda Güler'in maçını da stadyumdan izlediği ortaya çıktı.