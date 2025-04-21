Hande Erçel ve Metin Akdülger başrolde: “İki Dünya Bir Dilek” filminin setinden ilk kareler geldi
Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Metin Akdülger’in başrollerini paylaştığı Prime Video’nun yeni yerli orijinal filmi İki Dünya Bir Dilek’in çekimleri başladı ve setten ilk görseller paylaşıldı. İkilinin uyumu beğeni topladı. “İki Dünya Bir Dilek” filmi konusu, oyuncularına yakından bakalım.
Hande Erçel ve Metin Akdülger’in başrolde yer aldığı “İki Dünya Bir Dilek” filminin çekimlerine başlandı. Prime Video yapımı film, dijital platformda izleyiciyle buluşacak.
Setten ilk görseller paylaşıldı. Filmde Hande Erçel “Bilge” karakterini, Metin Akdülger ise “Can” karakterini canlandırıyor.
Ünlü oyuncu Erçel, geçtiğimiz hafta Bilge karakteri için yeni imajını paylaşmıştı ve yeni stili beğeni toplamıştı.
“İki Dünya Bir Dilek” konusu
Bilge (Hande Erçel) ve Can (Metin Akdülger), sağlık sorunları nedeniyle 1998 yılbaşı gecesi bir hastanede tanışır. Henüz çocuk yaşta yaşadıkları sihirli an aralarında büyülü bir bağın doğmasına vesile olur. Yıllar geçer, hayat ikisini farklı yönlere savurur: Bilge başarılı bir avukat olur, Can ise arkeolog olarak önemli bir keşfe imza atar. Ancak kader tekrar ağlarını örer ve yıllar sonra yollarını bir kez daha kesiştirir. Bu sefer, çocukluklarında filizlenen o büyülü bağın gücü, zorlu bir sınavdan geçecektir. Bilge ve Can’ın tutkulu ve dokunaklı hikayesi, yalnızca Prime Video’da izleyiciyle buluşacak.