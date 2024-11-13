Hande Erçel, yeni pozlarını paylaştı! Tarzıyla beğeni topladı
Oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaştı. Erçel'in tercih ettiği siyah kombin, sevenlerinden tam not almayı başardı.
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Bu aralar kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hande Erçel, geçtiğimiz gün bir ödül törenine katıldı.
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Erçel, ödül töreninden önce çektirdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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2 yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncunun tarzı ise sevenlerinden tam not aldı.
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Siyah bir etek ve ceket takımı giyen Erçel, eldiven ve takılarıyla da kombinini tamamladı. Ünlğ oyuncunun tercih ettiği siyah kombin, sevenlerinden tam not almayı başardı.