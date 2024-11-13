Hande Erçel, yeni pozlarını paylaştı! Tarzıyla beğeni topladı

Oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaştı. Erçel'in tercih ettiği siyah kombin, sevenlerinden tam not almayı başardı.

Elele Online

Elele Online
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Hande Erçel, yeni pozlarını paylaştı! Tarzıyla beğeni topladı - Resim : 1

Bu aralar kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hande Erçel, geçtiğimiz gün bir ödül törenine katıldı. 

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Hande Erçel, yeni pozlarını paylaştı! Tarzıyla beğeni topladı - Resim : 2

Erçel, ödül töreninden önce çektirdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 

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Hande Erçel, yeni pozlarını paylaştı! Tarzıyla beğeni topladı - Resim : 3

2 yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncunun tarzı ise sevenlerinden tam not aldı. 

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Hande Erçel, yeni pozlarını paylaştı! Tarzıyla beğeni topladı - Resim : 4

Siyah bir etek ve ceket takımı giyen Erçel, eldiven ve takılarıyla da kombinini tamamladı. Ünlğ oyuncunun tercih ettiği siyah kombin, sevenlerinden tam not almayı başardı.