Hande Erçel'den Hakan Sabancı ile yeni kare geldi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Lübnan'da gerçekleşen Celio Saab ve Zein Qutami'nin düğününe katıldı. Düğünde güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Erçel'den, organizasyonun ardından Hakan Sabancı ile yeni bir fotoğraf paylaştı.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte modacı Elie Saab'ın oğlu Celio Saab'ın Lübnan'da Zein Qutami ile evlendiği ihtişamlı düğüne katıldı.
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Düğünün en çok ilgi çeken isimlerinden biri olan Erçel, güzelliğiyle adeta geceye damga vurdu.
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Magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, modanın kalbinin attığı bu özel gecede, dünyaca ünlü tasarımcı Elie Saab'ın ilkbahar koleksiyonundan bir elbise giyerek şıklığını sergiledi.
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İş insanı sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte boy gösteren oyuncu, tüm dikkatleri üzerine topladı.