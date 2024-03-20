Hande Erçel'den ‘İstenmeyen gelin’ iddialarına açıklama geldi
Son olarak Burak Deniz ile birlikte ekranlarda yer alan oyuncu Hande Erçel, önceki gün Levent'deki menajerlik ofisinden çıkarken kameralara yansıdı. Ayaküstü gazetecilerle konuşan oyuncu, sevgilisi Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı tarafından 'istenmediği iddialarına yanıt verdi.
Güneşin Kızları, Halka, Sen Çal Kapımı, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci gibi projelerde yer alan ve şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, önceki gün Levent'deki menejerlik ofisinden çıkarken objektiflere takıldı. Hürriyet'in haberine göre ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu sevenlerine yeni proje müjdesi veren Erçel, şöyle konuştu:
"Az önce yeni bir iş için anlaşma yaptım, yakın zamanda ekranlarda olacağım, çok detay vermek istemiyorum."
Sosyal medya hesabında 32 milyon takipçiye ulaşarak Türkiye'de en çok takip edilen ünlü olan ve birçok Hollywood yıldızını da geride bırakan Erçel, konuyla ilgili; "Ne diyebilirim ki, güzel bir şey, teşekkür ediyorum sevenlerime" dedi.
Yapay zeka yoluyla üretilmiş görüntü yoluyla kilolu hale getirilen Hande Erçel'in kilolu hali çok konuşulmuştu. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularına güzel oyuncu, "Ya o kadar çok güldüm ki anlatamam, çok komikti, inanamadım kendime. Bu arada sizlerin aracılığınızla da söylemiş olayım yapay zeka çok ilerledi, benimle ilgisi olmayan durumları yapay zeka yoluyla bana yansıtabiliyorlar, sizlerden ricam bu konuda hassas olmanız" diyerek cevap verdi.
Magazin kulislerinde Hakan Sabancı ile bu yaz evleneceği konuşulan Hande Erçel'i müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın gelin olarak istemediği konuşulmuştu. Ünlü isim, konuyla ilgili, "Arkadaşlar olur mu öyle bir şey, lütfen. Teşekkür ediyorum" demekle yetindi. Hakan Sabancı ile birlikte olduktan sonra hayatının olumlu anlamda çok değiştiğini söyleyen Erçel "Dediğim gibi çok mutluyum, ben plansız seyahat ederdim onun sayesinde planlı olmayı öğrendim" dedi.