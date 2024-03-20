Hande Erçel'den ‘İstenmeyen gelin’ iddialarına açıklama geldi

"Az önce yeni bir iş için anlaşma yaptım, yakın zamanda ekranlarda olacağım, çok detay vermek istemiyorum."

Sosyal medya hesabında 32 milyon takipçiye ulaşarak Türkiye'de en çok takip edilen ünlü olan ve birçok Hollywood yıldızını da geride bırakan Erçel, konuyla ilgili; "Ne diyebilirim ki, güzel bir şey, teşekkür ediyorum sevenlerime" dedi.