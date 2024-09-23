Hande Erçel'den sevgilisi Hakan Sabancı ile yeni kareler
Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti bir düğüne katılmak için İtalya'ya gitti. Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun düğününe katılan çift, İtalya'dan paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.
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Bir süredir aşk yaşayan Hakan Sabancı ile Hande Erçel, arkadaşları Sima Tarkan'ın düğünü için soluğu İtalya'da aldı.
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İtalya'daki düğünden kareleri takipçileriyle paylaşan Hane Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile verdiği pozu da yayınladı.
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Erçel'in paylaşımına binlerce beğeni ve "Nazar değmesin", "Maşallah", "Dünyanın en güzel kadını", "Evlenin artık", "Çok güzelsiniz", "Ne muhteşem bir prenses" gibi yorumlar geldi.
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Öte yandan Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda Hakan Sabancı ile ilişkisi için "Her şey çok yolunda, çok güzel gidiyor" demişti.