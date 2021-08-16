Hande Erçel'den tatil fotoğrafları

Fox TV dizisi Sen Çal Kapımı'da Eda Yıldız karakterini canlandıran ve büyük bir hayran kitlesinin takip ettiği oyuncu Hande Erçel tatilde... Instagram'da yaklaşık 23.7 milyon takipçisi bulunan Erçel'in tatil fotoğraflarına da adeta beğeni yağdı.