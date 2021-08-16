Hande Erçel'den tatil fotoğrafları

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Fox TV dizisi Sen Çal Kapımı'da Eda Yıldız karakterini canlandıran ve büyük bir hayran kitlesinin takip ettiği oyuncu Hande Erçel tatilde... Instagram'da yaklaşık 23.7 milyon takipçisi bulunan Erçel'in tatil fotoğraflarına da adeta beğeni yağdı.
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Bodrum Türkbükü’ne giden Hande Erçel'in Loft Evleri’nden paylaştığı tatil fotoğraflarına 3 milyona yakın beğeni geldi.
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İşte Hande Erçel'in paylaşımları...
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Bu haberin ardından Elele arşivinden 'Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den birbirleri hakkındaki sorulara samimi yanıt' başlıklı makaleye de bakabilirsiniz.