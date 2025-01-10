Hande Erçel'den vefat eden annesiyle ilgili duygusal paylaşım

2019 yılında annesini kaybeden ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Hande Erçel'den vefat eden annesiyle ilgili duygusal paylaşım - Resim : 1

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, aşk hayatı ve kariyeriyle uzun zamandır magazin gündeminin zirvesinde.

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Hande Erçel'den vefat eden annesiyle ilgili duygusal paylaşım - Resim : 2

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, bu sefer duygusal bir paylaşım yaptı.

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Hande Erçel'den vefat eden annesiyle ilgili duygusal paylaşım - Resim : 3

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Kanser nedeniyle annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kaybeden Hande Erçel, annesinin ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı.

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Hande Erçel'den vefat eden annesiyle ilgili duygusal paylaşım - Resim : 4

Erçel, annesiyle birlikte yer aldığı kareyi 'Güzeller güzeli annem. Seni öyle özledim ki ölçüsü yok' notunu yazdı.