Hande Erçel'den vefat eden annesiyle ilgili duygusal paylaşım
2019 yılında annesini kaybeden ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
1 / 4
Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, aşk hayatı ve kariyeriyle uzun zamandır magazin gündeminin zirvesinde.
2 / 4
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, bu sefer duygusal bir paylaşım yaptı.
3 / 4
DUYGUSAL PAYLAŞIM
Kanser nedeniyle annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kaybeden Hande Erçel, annesinin ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı.
4 / 4
Erçel, annesiyle birlikte yer aldığı kareyi 'Güzeller güzeli annem. Seni öyle özledim ki ölçüsü yok' notunu yazdı.