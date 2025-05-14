Hande Erçel'in Roma-Paris tren seferi pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Roma-Paris treninde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Erçel'in trende giydiği elbisesi büyük beğeni topladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Hande Erçel'in Roma-Paris tren seferi pozlarına beğeni yağdı - Resim : 1

Güneşin Kızları, Sen Çal Kapımı, Azize, Bambaşka Biri gibi dizilerde rol alan oyuncu Hande Erçel, iş seyahatlerine devam ediyor.

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Hande Erçel'in Roma-Paris tren seferi pozlarına beğeni yağdı - Resim : 2

Geçtiğimiz hafta Roma'ya giden Erçel, Orient Express’in Roma-Paris seferinde verdiği pozlara yenilerini ekledi.

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Hande Erçel'in Roma-Paris tren seferi pozlarına beğeni yağdı - Resim : 3

31,8 milyon takipçisi bulunan ünlü ismin yeni fotoğrafları sevenlerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü. 

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Hande Erçel'in Roma-Paris tren seferi pozlarına beğeni yağdı - Resim : 4

Ünlü oyuncunun pozlarına kısa sürede yaklaşık 750 bin beğeni geldi. Hande Erçel'in elbisesi de takipçileri tarafından çok beğenildi.