Hande Erçel'in Roma-Paris tren seferi pozlarına beğeni yağdı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Roma-Paris treninde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Erçel'in trende giydiği elbisesi büyük beğeni topladı.
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Güneşin Kızları, Sen Çal Kapımı, Azize, Bambaşka Biri gibi dizilerde rol alan oyuncu Hande Erçel, iş seyahatlerine devam ediyor.
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Geçtiğimiz hafta Roma'ya giden Erçel, Orient Express’in Roma-Paris seferinde verdiği pozlara yenilerini ekledi.
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31,8 milyon takipçisi bulunan ünlü ismin yeni fotoğrafları sevenlerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.
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Ünlü oyuncunun pozlarına kısa sürede yaklaşık 750 bin beğeni geldi. Hande Erçel'in elbisesi de takipçileri tarafından çok beğenildi.