Hande Erçel'in Roma-Paris trenindeki pozları beğeni topladı! Yüzüğü dikkat çekti

Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Roma – Paris treninde çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sabancı'nın ardından sevgilisi Hande Erçel de Instagram'dan yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun yüzüğü dikkat çekti.

Elele Online

Elele Online
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Hande Erçel'in Roma-Paris trenindeki pozları beğeni topladı! Yüzüğü dikkat çekti - Resim : 1

Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile mutlu bir birlikteliği olan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

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Hande Erçel'in Roma-Paris trenindeki pozları beğeni topladı! Yüzüğü dikkat çekti - Resim : 2

Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Roma – Paris treninde çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sabancı'nın ardından sevgilisi Hande Erçel de Instagram'dan yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. 

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Hande Erçel'in Roma-Paris trenindeki pozları beğeni topladı! Yüzüğü dikkat çekti - Resim : 3

Dar, uzun ışıl ışıl bir elbise ile objektif karşısına geçen Erçel'i pozları büyük beğeni topladı.

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Hande Erçel'in Roma-Paris trenindeki pozları beğeni topladı! Yüzüğü dikkat çekti - Resim : 4

Ünlü oyuncunun paylaştığı karelere binlerce beğeni ve "Muhteşemsin", "Ne yapsa harika oluyor", "Tektaş hayırlı olsun inşallah mutlu olun", "Güzelliğinizin büyüklüğü sınırsız", "Harika görünüyor" gibi yorumlar geldi.