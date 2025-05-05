Hande Erçel'in Roma-Paris trenindeki pozları beğeni topladı! Yüzüğü dikkat çekti
Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Roma – Paris treninde çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sabancı'nın ardından sevgilisi Hande Erçel de Instagram'dan yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun yüzüğü dikkat çekti.
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Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile mutlu bir birlikteliği olan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
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Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Roma – Paris treninde çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sabancı'nın ardından sevgilisi Hande Erçel de Instagram'dan yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
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Dar, uzun ışıl ışıl bir elbise ile objektif karşısına geçen Erçel'i pozları büyük beğeni topladı.
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Ünlü oyuncunun paylaştığı karelere binlerce beğeni ve "Muhteşemsin", "Ne yapsa harika oluyor", "Tektaş hayırlı olsun inşallah mutlu olun", "Güzelliğinizin büyüklüğü sınırsız", "Harika görünüyor" gibi yorumlar geldi.