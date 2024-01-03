Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanseri yendi

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım’ın dört yaşındaki kızları Aylin Mavi, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Gamze Erçel, 4 yaşındaki Aylin Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

'ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ MAVİ'NİN DURUMU İYİ'

Kızı Mavi'nin iyileşmesini, kanseri yenen çocukların zil çaldığı gibi kutlayan Gamze Erçel, "Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz. Ne zor günlerdi. Sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını size de hatırlatmak isterim" dedi.