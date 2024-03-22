Hande Erçel'in yeğeninden sevindirici haber! "Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber"
Oyuncu Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi, yaklaşık 1,5 yıldır tedavi görüyordu. Geçtiğimiz aylarda hastalığı atlattığı yönünde haberler çıkan Aylin Mavi hakkında babası Caner Yıldırım'dan müjdeli paylaşım geldi.
Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel, 2019 yılında iç mimar Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi. Çiftin, aynı yılın Aralık ayında Aylin Mavi adında dünya tatlısı kızları bir kızları oldu.
Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın kızları Mavi'ye henüz 2.5 yaşındayken kanser teşhisi konulmuştu. O günden sonra Minik Mavi ve ailesi için zorlu bir yolculuk başlamıştı.
Geçtiğimiz ocak ayında Aylin Mavi'den sevindiren haber gelmişti. Anne Gamze Erçel, sosyal medya hesabından kızının hastalığı yendiğini şu sözlerle duyurmuştu:
Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi. O iyi olunca, bizler de iyi oluyoruz. Ne zor günlerdi. Sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını size de hatırlatmak isterim.
Aylin Mavi'nin babası Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından kızıyla ilgili bir video paylaştı.
"Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber" notuyla yayınladığı gönderinin altına Hande Erçel'den de "Şükürler olsun" yorumu geldi.
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