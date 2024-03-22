Hande Erçel'in yeğeninden sevindirici haber! "Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber"

Geçtiğimiz ocak ayında Aylin Mavi'den sevindiren haber gelmişti. Anne Gamze Erçel, sosyal medya hesabından kızının hastalığı yendiğini şu sözlerle duyurmuştu:

Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi. O iyi olunca, bizler de iyi oluyoruz. Ne zor günlerdi. Sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını size de hatırlatmak isterim.