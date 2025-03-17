Hande Erçel'in yeni projesi belli oldu

Özel davetlerin en aranılan ismi olan ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeni projesi belli oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Hande Erçel'in yeni projesi belli oldu - Resim : 1

'Güneşin Kızları', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Sen Çal Kapımı', 'Bambaşka Biri' gibi birçok yapımda yer alan 31 yaşındaki oyuncunun yeni projesi belli oldu.

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Hande Erçel'in yeni projesi belli oldu - Resim : 2

Erçel'in yeni filmi 'İki Dünya Bir Dilek'in hikayesini kendisinin yazdığı ortaya çıktı. Ketche‘nin yönetmen koltuğunda oturacağı filmin senaryosunu ise Elçin Muslu kaleme alacak.

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Hande Erçel'in yeni projesi belli oldu - Resim : 3

Filmde Hande Erçel 'Bilge' adlı avukatı canlandıracak.

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Hande Erçel'in yeni projesi belli oldu - Resim : 4

Rol arkadaşı başarılı oyuncu Metin Akdülger ise arkeolog 'Can' rolüyle seyirci karşısına çıkacak.