Hande Soral, ailesi ve kardeşleriyle kar tatilinde: "1. geleneksel kar tatilimiz"
Gassal dizisinin 2. sezonuna kadın gassal olarak katılan Hande Soral, ailesi ve kardeşleriyle kar tatiline çıktı. Ünlü oyuncu kar pozlarını "1. geleneksel kar tatilimiz" notuyla paylaştı.
Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı İsmail Demirci ile birlikte 2022 yılında oğlu Ali'yi kucaklarına almıştı.
Gassal dizisinin 2. sezonuna kadın gassal olarak katılan Hande Soral, ailesi ve kardeşleriyle Erciyes'e kar tatiline gitti.
Ünlü oyuncu kar pozlarını "1. geleneksel kar tatilimiz" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun pozlarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Hande Soral, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Soral, “Araştırmalar yaptım ama onun dışında gassal bir hanımefendiyle birlikte uzun uzun çalıştım da. Gasilhanede çalıştım. Bir cansız manken üzerinden yıkamayı da onunla birlikte öğrendim. Ritüellerini öğrendim, videolar izledim. Çok farklı gassallardan farklı hikayeler dinledim. Valla böyle bir rolü oynamak, kolay kolay her an karşımıza çıkabilecek bir karakter değil. O yüzden çok keyifliydi benim için. Bende Baki’nin yanına bir kadın gassal olarak katılıyorum.” ifadelerine yer vermişti.