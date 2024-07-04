Hangi ünlü nereden mezun? İşte ünlülerin mezun oldukları okullar

Televizyonda, sahnede ve beyazperdede görmeye alışkın olduğumuz ünlü isimlerin nereden mezun oldukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hangi ünlü nereden mezun? Kimi yurt dışında kimi yurt içinde okuyan ünlü oyuncuların okudukları okulları sizler için sıraladık. İşte ünlülerin okulları...

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Hangi ünlü nereden mezun? İşte ünlülerin mezun oldukları okullar - Resim : 1

 Fahriye Evcen – Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü

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Hangi ünlü nereden mezun? İşte ünlülerin mezun oldukları okullar - Resim : 2

Cole Sprouse – New York University

Fotoğraf: Getty

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Hangi ünlü nereden mezun? İşte ünlülerin mezun oldukları okullar - Resim : 3

Çelik - İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

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Hangi ünlü nereden mezun? İşte ünlülerin mezun oldukları okullar - Resim : 4

Emma Watson – Brown University