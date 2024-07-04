Hangi ünlü nereden mezun? İşte ünlülerin mezun oldukları okullar
Televizyonda, sahnede ve beyazperdede görmeye alışkın olduğumuz ünlü isimlerin nereden mezun oldukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hangi ünlü nereden mezun? Kimi yurt dışında kimi yurt içinde okuyan ünlü oyuncuların okudukları okulları sizler için sıraladık. İşte ünlülerin okulları...
1 / 25
Fahriye Evcen – Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü
2 / 25
Cole Sprouse – New York University
Fotoğraf: Getty
3 / 25
Çelik - İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
4 / 25
Emma Watson – Brown University