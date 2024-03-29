Hasan Can Kaya: Hayranımla birlikte olurum

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Özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt veren Hasan Can Kaya, "Özel hayatımı sizden kaçarak yaşamaya çalışıyorum" diyerek, basın mensuplarına esprili bir sitemde bulundu.
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"KAÇMIYORUM, BEKAR ADAMIM"
"Çok yoğunsunuz, özel hayatınıza nasıl zaman ayırıyorsunuz?" sorusuna da yanıt verdi. Hasan Can Kaya, "Bir formül buluyorum. Özel hayatımı sizden kaçarak yaşamaya çalışıyorum. Bir gizemi olmalı. Şaka bir yana kaçmıyorum, bekar adamım. Çok saçma bir cevap verdim" diyerek güldürdü.
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"BEN DE ONUN HAYRANI OLURUM"
Ünlü komedyen, "Hayranınızla birlikte olur musunuz?" sorusunu ise "Aşık olmak birine hayranlığı da içerir. Karşılıklı bir etkileşim varsa birbirinize hayransınızdır zaten. Hayranımla birlikte olurum. Ben de onun hayranı olurum" şeklinde yanıtladı.