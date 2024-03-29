Hasan Can Kaya: Hayranımla birlikte olurum

"BEN DE ONUN HAYRANI OLURUM"

Ünlü komedyen, "Hayranınızla birlikte olur musunuz?" sorusunu ise "Aşık olmak birine hayranlığı da içerir. Karşılıklı bir etkileşim varsa birbirinize hayransınızdır zaten. Hayranımla birlikte olurum. Ben de onun hayranı olurum" şeklinde yanıtladı.