Hasan Can Kaya'dan yeni Cem Yılmaz açıklaması: Bence şakalaştık, bitti
Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya'nın arasında uzun bir süredir polemik yaşanıyordu. Yılmaz’a verdiği yanıtla gündeme gelen komedyen Hasan Can Kaya konuya ilişkin bir kez daha konuştu.
Cem Yılmaz geçtiğimiz haftalarda ‘CMXXIV’ isimli yeni stand-up'ında Gebze'den gelen seyirciler için “Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi” diye espri yapmış, Kaya'nın programını ve oradaki konuşma tarzını taklit etmişti.
Komedyen Cem Yılmaz'ın Hasan Can Kaya’yı tiye alması üzerine Kaya, "Çocuklar izlettiler. Kısa bir sakatlık geçirdim, çok küçük bir sakatlık. Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yani meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış" yanıtını vermişti. Kaya'nın sözleri polemik yaratmış ancak Cem Yılmaz'dan herhangi bir yanıt gelmemişti.
İkili arasında süren gerginliğin ardından Hasan Can Kaya, Cem Yılmaz'a zeytin dalı uzattı. 2. Sayfa'nın haberine göre, Kaya şu açıklamada bulundu:
"Ben komedyen büyüklerimle ilgili gayet saygılı, sevgi dolu konuşuyorum. Yani zaten böyle güzel bir meslek herkes kendi kitlesiyle mutlu. Böyle futbol gibi, spor branşı gibi veya Survivor gibi kapışılan bir alan değil yani kapışmanın gereği olan bir alan değil. Tadında yani bence şakalaştık, bitti. Ben açıkçası öyle bakıyorum"