Hasibe Eren'den 10 yıllık evine veda: Hep çekindim evimin yeri belli olur diye...
Oyuncu Hasibe Eren, Moda'da 10 yıldır oturduğu eve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve duygusal bir yazıyla veda etti.
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Sıdıka, Jet Sosyete, Avrupa Yakası ve son olarak Güldür Güldür'de izlediğimiz Hasibe Eren, 0 yıldır yaşadığı Moda'daki evinden taşındı.
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Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Sıdıka gibi cumbadan bakarken bir fotoğrafım olsun istemiştim evimde… Hep çekindim evimin yeri belli olur diye… Taşınınca bir engel görmedim artık.
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''Ama tam yeni ev sahiplerine anahtar teslimi yaparken alelacele çekildi, pek istediğim verimi alamadım…''
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'TEŞEKKÜR EDERİM 10 YILLIK GÜZEL YUVAM'
''Neyse ki 2019’dan kalma bi tane daha foto buldum… Teşekkür ederim 10 yıllık güzel yuvam… Güzel günlerimiz oldu, fotoğraf albümümde sana da güzel bi yer ayırmış oldum."