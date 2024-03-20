Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem yıllar sonra Türkiye'ye döndü: Bizim sonsuz bir kültürümüz var
Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damgasını vurmuştu. Barbie olarak anılan Gamze karakterine hayat veren İpek Erdem de güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz yıllarda Paris'e taşınan İpek Erdem, Türkiye'ye döndü.
Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan ve 2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde, Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem'in yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor.
Erdem, bir süredir Fransa'nın başkenti Paris'te yaşıyordu. 4 yılın ardından Türkiye'ye geri dönen İpek Erdem, ülkemizle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BURAYA GERİ GELDİM"
Yurda dönüşünü açıklayan İpek Erdem, yurt dışında yaşadığı deneyimleri şöyle açıkladı:
"2018 yılından itibaren bana yurt dışından teklifler gelmeye başladı, orada sanat yönetmenliğine kadar ilerledim, planlanan bir oyun ertelendi, Paris'te de ortalık biraz karışıktı, grevler falan vardı. 4 yılın ardından en iyi yerin burası olduğunu anladım, deneyimledim ve buraya geri geldim."
"TAŞ YERİNDE AĞIRDIR"
İpek Erdem, "Bizde batıya öykünme olayı vardır ya, aslında buradan gidince bizim ne kadar değerli ve zengin bir kültürümüz olduğunu daha iyi anlıyoruz. Oraların da güzel tarafları var fakat Türkiye gerçekten son dönemlerde yükselen bir değer, ülkemiz çok zengin ve değerli. Bunu daha iyi anladım ve deneyimlerim sonucu taş yerinde ağırdır diyerek Türkiye'ye geri döndüm" dedi.