Hayat Bilgisi'nin Didem'iydi! Yeliz Doğramacılar'ın son hali ortaya çıktı

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizinde ‘Didem’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yeliz Doğramacılar son hali ile gündem oldu.

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Hayat Bilgisi'nin Didem'iydi! Yeliz Doğramacılar'ın son hali ortaya çıktı - Resim : 1

2000'li yılların en sevilen dizilerinden birisi de Hayat Bilgisi'ydi. Dizide ‘Didem’ karakterine hayat veren Yeliz Doğramacılar öne çıkan isimler arasında yer alıyor. 

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Hayat Bilgisi'nin Didem'iydi! Yeliz Doğramacılar'ın son hali ortaya çıktı - Resim : 2

1996 yılında Gurbetçiler ile ekran kariyerine başlayan ünlü oyuncu daha sonra Ruhsar, Koçum Benim, En Son Babalar Duyar, Hürrem Sultan, Bir Zamanlar Çukurova gibi birçok projede de yer almıştı. 

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Hayat Bilgisi'nin Didem'iydi! Yeliz Doğramacılar'ın son hali ortaya çıktı - Resim : 3

Hayat Bilgisi dizisinin sona ermesinin ardından yıllar geçti. Aradan geçen yıllarla birlikte Yeliz Doğramacılar'ın da şimdiki hâli merak edildi.

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Hayat Bilgisi'nin Didem'iydi! Yeliz Doğramacılar'ın son hali ortaya çıktı - Resim : 4

Ünlü oyuncu Doğramacılar, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.  Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ismin sosyal medya pozlarına sevenlerinden beğeni ve yorum yağıyor.  