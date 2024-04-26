Hayat Bilgisi'nin Didem'iydi! Yeliz Doğramacılar'ın son hali ortaya çıktı

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2000'li yılların en sevilen dizilerinden birisi de Hayat Bilgisi'ydi. Dizide ‘Didem’ karakterine hayat veren Yeliz Doğramacılar öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
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1996 yılında Gurbetçiler ile ekran kariyerine başlayan ünlü oyuncu daha sonra Ruhsar, Koçum Benim, En Son Babalar Duyar, Hürrem Sultan, Bir Zamanlar Çukurova gibi birçok projede de yer almıştı.
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Hayat Bilgisi dizisinin sona ermesinin ardından yıllar geçti. Aradan geçen yıllarla birlikte Yeliz Doğramacılar'ın da şimdiki hâli merak edildi.
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Ünlü oyuncu Doğramacılar, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ismin sosyal medya pozlarına sevenlerinden beğeni ve yorum yağıyor.