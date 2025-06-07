Hayat Bilgisi'nin Kikirik'iydi... İşte Çisil Oral'ın son hali

Çisil Oral, 'Hayat Bilgisi' dizisinde "Kikirik" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Oral, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka biri oldu. Şimdilerde tiyatro ve yazarlıkla ilgili projelere odaklanan Oral, değişiyle görenleri şaşırttı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'iydi... İşte Çisil Oral'ın son hali - Resim : 1

2000'li yılların başında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilerek izlenen "Hayat Bilgisi" dizisinde Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Tarık Pabuççuoğlu, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi birçok tanınmış isim yer alıyordu. 

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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'iydi... İşte Çisil Oral'ın son hali - Resim : 2

Gani Müjde'nin senaristi olduğu dizide Kikirik karakterine Çişil Oral hayat veriyordu.  Oral'ın dizideki performansı da izleyiciler tarafından oldukça beğenilmişti. 

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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'iydi... İşte Çisil Oral'ın son hali - Resim : 3

Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü oyuncu, estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu.

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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'iydi... İşte Çisil Oral'ın son hali - Resim : 4

Çisil Oral, Habertürk'ten Aytekin Teker'e verdiği röportajda oyunculuk hikâyesini ve büyük değişimini anlattı. 