Hayat Bilgisi'nin Kikirik'iydi... İşte Çisil Oral'ın son hali

2000'li yılların başında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilerek izlenen "Hayat Bilgisi" dizisinde Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Tarık Pabuççuoğlu, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi birçok tanınmış isim yer alıyordu.