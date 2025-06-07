Hayat Bilgisi'nin Kikirik'iydi... İşte Çisil Oral'ın son hali
Çisil Oral, 'Hayat Bilgisi' dizisinde "Kikirik" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Oral, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka biri oldu. Şimdilerde tiyatro ve yazarlıkla ilgili projelere odaklanan Oral, değişiyle görenleri şaşırttı.
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2000'li yılların başında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilerek izlenen "Hayat Bilgisi" dizisinde Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Tarık Pabuççuoğlu, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi birçok tanınmış isim yer alıyordu.
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Gani Müjde'nin senaristi olduğu dizide Kikirik karakterine Çişil Oral hayat veriyordu. Oral'ın dizideki performansı da izleyiciler tarafından oldukça beğenilmişti.
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Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü oyuncu, estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu.
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Çisil Oral, Habertürk'ten Aytekin Teker'e verdiği röportajda oyunculuk hikâyesini ve büyük değişimini anlattı.