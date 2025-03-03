Hayatını kaybeden Edip Akbayram için ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajı
Usta sanatçı Edip Akbayram bir süredir tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimler peş peşe taziye mesajı yayınladı.
Usta sanatçı Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Usta sanatçının hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ünlüler Edip Akbayram'ın vefatının ardından peş peşe başsağlığı mesajları paylaştı.
AİLESİNDEN İLK PAYLAŞIM
Usta sanatçının kızı Türkü Akbayram, babasının ölümünün ardından Instagram hesabından ailesinin adına ortak bir paylaşım yaptı.
Türkü Akbayram şu mesajı yayınladı:
''Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Dostlarının, sanat dünyasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Ayten, kızı Türkü, oğlu Ozan Akbayram, torunu Lavin.. 2 Mart 2025...''
HÜLYA KOÇYİĞİT
Türk müziğine kattığı eşsiz sesi ve unutulmaz yorumlarıyla kalplerimizde yer edinen usta sanatçı Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.