'Hayatını kaybetti' iddiasına Neşe Aksoy'dan yanıt: Tedavim devam ediyor

1 AY ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Aksoy geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "On ay önce bana akciğer kanseri teşhisi konulunca, zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. Biraz toparlanınca yazarım dedim. Ancak son tahlillerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonrası ne olur bilmiyorum." demişti.