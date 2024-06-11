'Hayatını kaybetti' iddiasına Neşe Aksoy'dan yanıt: Tedavim devam ediyor
Bir süredir kanser tedavisi gören Neşe Aksoy hakkında geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybettiğine dair söylentiler çıkmıştı. Hafta Sonu dergisi Neşe Aksoy'a ulaşarak yaşadığını doğruladı.
Geçtiğimiz günlerde bir süredir kanser tedavisi gören Neşe Aksoy hakkında 'hayatını kaybetti' iddiaları birçok yerde haber olmuştu. Ünlü oyuncu çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.
Bir süre önce akciğer kanseri teşhisi konulan 58 yaşındaki Ünlü oyuncu Neşe Aksoy’un tedavisi sürüyor. İzmir Urla’da yaşayan Aksoy’a Hafta Sonu Dergisi’ ulaştı.
'TÜM SEVENLERİMDEN DUA İSTİYORUM'
Kemoterapi görmeye devam ettiğini belirten Aksoy “Tedavim devam ediyor, ama yorucu bir süreç. Tüm sevenlerimden dua etmelerini rica ediyorum. İyileşince sizinle röportaj yapmaktan da mutuluk duyacağım. Ayrıca Hafta Sonu Gazetesi ekibine de sevgilerimi gönderiyorum” dedi.
1 AY ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Aksoy geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "On ay önce bana akciğer kanseri teşhisi konulunca, zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. Biraz toparlanınca yazarım dedim. Ancak son tahlillerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonrası ne olur bilmiyorum." demişti.