Hayranlarını endişelendirdi: Ece Seçkin ameliyatını böyle duyurdu
'Dibine Dibine', 'Adeyyo', 'Aman Aman' ve 'Olsun' gibi parçalarla büyük çıkış yakalayan Ece Seçkin, acil ameliyata alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Daha sonrasında ise bebeğini kaybettiği ve bu yüzden ameliyat olduğu iddia edildi. İşte ayrıntılar...
4 yıldır birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında dünya evine giren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sevenlerini endişelendiren bir gelişme ile sosyal medyada paylaşım yaptı.
Hayranlarını endişelendiren ünlü isim, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu açıkladı ve ameliyatının iyi geçtiğine dair açıklamalarda bulundu.
Ameliyatının başarılı geçtiğini belirten Ece Seçkin, şu ifadeleri kullandı:
"Ameliyatım başarılı geçti. Arayan herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara dönüş yapamadıklarımdan özür diliyorum. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık, bu durumu bilmenizi ve üzülmenizi istemezdim. Eşim ve ailem yanımda. Lütfen beni merak etmeyin. Ece the Princess en kısa zamanda aranızda."
Fakat ardından farklı bir iddia ortaya atıldı. İkinci Sayfa'da yer alan iddia niteliğindeki habere göre; Ece Seçkin iki aylık hamileydi. Söylentilere göre ünlü ismin annelik heyecanı yarım kaldı ve bebeğini kaybetti. Ameliyata alınma sebebi de bu üzücü gelişme idi. Acil ameliyata alınan ünlü isim, bu iddia ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.