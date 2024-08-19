Hayranlarını endişelendirdi: Ece Seçkin ameliyatını böyle duyurdu

Fakat ardından farklı bir iddia ortaya atıldı. İkinci Sayfa'da yer alan iddia niteliğindeki habere göre; Ece Seçkin iki aylık hamileydi. Söylentilere göre ünlü ismin annelik heyecanı yarım kaldı ve bebeğini kaybetti. Ameliyata alınma sebebi de bu üzücü gelişme idi. Acil ameliyata alınan ünlü isim, bu iddia ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.