Hazal Filiz Küçükköse ikizini paylaştı: Diğer yarım

Hazal Filiz Küçükköse, ikiz kardeşi Deniz Küçükköse Çiftçi ile geçirdiği keyifli anları, "Benim canım, diğer yarım" notuyla paylaştı...

Hazal Filiz Küçükköse ikizini paylaştı: Diğer yarım
Elele Online

Elele Online

Hazal Filiz Küçükköse'nin, kendisine tıpatıp benzeyen Deniz Küçükköse Çiftçi adında bir ikiz kardeşi bulunuyor.

Oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından kardeşiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Deniz Küçükköse Çiftçi'den yeni fotoğraflar geldi. Küçükköse, kız kardeşiyle birlikte önce yemeğe çıktı, ardından İstanbul Boğazı'nda keyifli bir tur yaptı.Hazal Filiz Küçükköse ikizini paylaştı: Diğer yarım - Resim : 1

Kardeşiyle birlikte bol bol objektif karşısına geçen 38 yaşındaki oyuncu, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

 
 
 
 
 
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Hazal Filiz Küçükköse (@hazalfilizkucukkose)'in paylaştığı bir gönderi

"BENİM CANIM, DİĞER YARIM"

Ünlü oyuncu, paylaştığı karelere ise "Benim canım, diğer yarım" notunu düştü.Hazal Filiz Küçükköse ikizini paylaştı: Diğer yarım - Resim : 2