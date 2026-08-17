Hazal Filiz Küçükköse ikizini paylaştı: Diğer yarım
Hazal Filiz Küçükköse, ikiz kardeşi Deniz Küçükköse Çiftçi ile geçirdiği keyifli anları, "Benim canım, diğer yarım" notuyla paylaştı...
Elele Online
Hazal Filiz Küçükköse'nin, kendisine tıpatıp benzeyen Deniz Küçükköse Çiftçi adında bir ikiz kardeşi bulunuyor.
Oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından kardeşiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Deniz Küçükköse Çiftçi'den yeni fotoğraflar geldi. Küçükköse, kız kardeşiyle birlikte önce yemeğe çıktı, ardından İstanbul Boğazı'nda keyifli bir tur yaptı.
Kardeşiyle birlikte bol bol objektif karşısına geçen 38 yaşındaki oyuncu, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.
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"BENİM CANIM, DİĞER YARIM"
Ünlü oyuncu, paylaştığı karelere ise "Benim canım, diğer yarım" notunu düştü.