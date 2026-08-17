Hazal Filiz Küçükköse ikizini paylaştı: Diğer yarım

Hazal Filiz Küçükköse'nin, kendisine tıpatıp benzeyen Deniz Küçükköse Çiftçi adında bir ikiz kardeşi bulunuyor.

Oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından kardeşiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Deniz Küçükköse Çiftçi'den yeni fotoğraflar geldi. Küçükköse, kız kardeşiyle birlikte önce yemeğe çıktı, ardından İstanbul Boğazı'nda keyifli bir tur yaptı.

Kardeşiyle birlikte bol bol objektif karşısına geçen 38 yaşındaki oyuncu, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hazal Filiz Küçükköse (@hazalfilizkucukkose)'in paylaştığı bir gönderi

"BENİM CANIM, DİĞER YARIM"

Ünlü oyuncu, paylaştığı karelere ise "Benim canım, diğer yarım" notunu düştü.