Hazal Kaya: Düğün tarihini astrolog belirledi

Hazal Kaya’nın tüm konularda astroloğa danıştığını belirten Ali Atay eşine “Düğününü insan astroloji haritasına göre belirler mi” diyerek takıldı. Atay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben yazın evlenmek istiyorum, ben yaz seviyorum. Kıştan nefret ediyorum. 6 Şubat düğün tarihi bana hep tersti. Düğünü kışın yapma fikri bir astrolog tarafından verildi.”