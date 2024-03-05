Hazal Kaya: Düğün tarihini astrolog belirledi

Hazal Kaya ve Ali Atay, “İbrahim Selim ile Bu Gece” adlı YouTube programına konuk oldu. 8 yıllık mutlu ilişkilerini 6 Şubat 2019 yılında nikâh masasına taşıyan çift düğün tarihlerini astroloğa danışarak aldıklarını söyledi.
Hazal Kaya, “Düğün için ben ve astroloğum ‘6 Şubat Çarşamba şahane bir gün’ dedik. Tarihi öyle belirledik” dedi.
Hazal Kaya’nın tüm konularda astroloğa danıştığını belirten Ali Atay eşine “Düğününü insan astroloji haritasına göre belirler mi” diyerek takıldı. Atay sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ben yazın evlenmek istiyorum, ben yaz seviyorum. Kıştan nefret ediyorum. 6 Şubat düğün tarihi bana hep tersti. Düğünü kışın yapma fikri bir astrolog tarafından verildi.”
6 Şubat tarihinin sonradan kendilerine uğurlu gelmediğini itiraf eden Hazal Kaya “5 yıldır 6 Şubat’ta hiç yüzümüz gülmedi. Geçen yıl 6 Şubat’ta korkunç bir deprem yaşadığımız için artık evlilik yıldönümümüzü 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kutluyoruz” dedi.