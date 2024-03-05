Hazal Kaya: Düğün tarihini astrolog belirledi

8 yıllık mutlu ilişkilerini 6 Şubat 2019 yılında nikâh masasına taşıyan Hazal Kaya ve Ali Atay düğün tarihlerini astroloğa danışarak aldıklarını söyledi.

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Hazal Kaya: Düğün tarihini astrolog belirledi - Resim : 1

Hazal Kaya ve Ali Atay, “İbrahim Selim ile Bu Gece” adlı YouTube programına konuk oldu. 8 yıllık mutlu ilişkilerini 6 Şubat 2019 yılında nikâh masasına taşıyan çift düğün tarihlerini astroloğa danışarak aldıklarını söyledi.

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Hazal Kaya: Düğün tarihini astrolog belirledi - Resim : 2

Hazal Kaya, “Düğün için ben ve astroloğum ‘6 Şubat Çarşamba şahane bir gün’ dedik. Tarihi öyle belirledik” dedi.

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Hazal Kaya: Düğün tarihini astrolog belirledi - Resim : 3

Hazal Kaya’nın tüm konularda astroloğa danıştığını belirten Ali Atay eşine “Düğününü insan astroloji haritasına göre belirler mi” diyerek takıldı. Atay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben yazın evlenmek istiyorum, ben yaz seviyorum. Kıştan nefret ediyorum. 6 Şubat düğün tarihi bana hep tersti. Düğünü kışın yapma fikri bir astrolog tarafından verildi.”

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Hazal Kaya: Düğün tarihini astrolog belirledi - Resim : 4

6 Şubat tarihinin sonradan kendilerine uğurlu gelmediğini itiraf eden Hazal Kaya “5 yıldır 6 Şubat’ta hiç yüzümüz gülmedi. Geçen yıl 6 Şubat’ta korkunç bir deprem yaşadığımız için artık evlilik yıldönümümüzü 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kutluyoruz” dedi.