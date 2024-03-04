Hazal Kaya: "Nihal'in laneti geldi, bayılma hastası oldum"

2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, aynı yıl ilk kez anne olmuş ve 2023'te ikinci kez anne olma heyecanını yaşamıştı. 1 yaşına basan kızları için geçtiğimiz gün doğum günü organize eden güzel oyuncu, kızının yüzünü de ilk kez gösterdi.