Hazal Kaya: "Nihal'in laneti geldi, bayılma hastası oldum"

2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, aynı yıl ilk kez anne olmuş ve 2023'te ikinci kez anne olma heyecanını yaşamıştı. 1 yaşına basan kızları için geçtiğimiz gün doğum günü organize eden güzel oyuncu, kızının yüzünü de ilk kez gösterdi.
Ünlü oyuncu Hazal Kaya şimdi ise katıldığı programda daha önce bilinmeyen bir hastalığını açıkladı. İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay, özel hayatlarına dair açıklamalar yaptı.
Programda Hazal Kaya'nın çok sayıda hastalığı olduğu öğrenilirken, Kaya'nın yaşadığı sağlık sorunlarından birinin de 'bayılma hastalığı' olduğu belirtildi.
Kaya, yüksek bir binaya baktığı zaman bayıldığını anlattı. Oyuncu, bunu test etmek için Nişantaşı'nda altı katlı bir binanın tepesine baktığını ve yaptığında da bayıldığını itiraf etti.