Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Beren Saat yıllar sonra bir arada
Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden biri olan 'Aşkı Memnu'nun sevilen oyuncularından Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Beren Saat yıllar sonra bir araya geldi.
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Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan ve 2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekranlara kilitlemişti.
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Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları yıllar sonra Kenan Doğulu konserinde bir araya geldi.
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Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın bir araya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
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İşte Aşkı Memnu oyuncularının bir arada keyifli anları...