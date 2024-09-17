Hazal Kaya zayıflama sırrını açıkladı

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaya'ya 'Çok zayıflamış gördük sizi. Bunun sırrını öğrenmek istiyoruz' diye soruldu.

'SAĞLIĞIM İÇİN AZ YİYORUM'

Ünlü oyuncu muhabirlerin bu sorusuna açık açık yanıt verdi. Tiroit ve şeker problemi olduğunu söyleyen Kaya 'Sağlığım için elimden geleni yapıyorum. Az yiyorum. Sıralamayı değiştirdim' açıklamasını yaptı.