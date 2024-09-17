Hazal Kaya zayıflama sırrını açıkladı

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2019 yılında oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile dünya evine giren oyuncu Hazal Kaya, Fikret Ali ve Süreyya ile anne olma sevincini yaşamıştı.
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Doğum sonra hızla kilo vermeye başlayan ve eski haline geri dönen Hazal Kaya herkesi şaşırtmıştı.
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Fit hali ve formda görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hazal Kaya, Edis konserinde ortaya çıktı.
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Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaya'ya 'Çok zayıflamış gördük sizi. Bunun sırrını öğrenmek istiyoruz' diye soruldu.
'SAĞLIĞIM İÇİN AZ YİYORUM'
Ünlü oyuncu muhabirlerin bu sorusuna açık açık yanıt verdi. Tiroit ve şeker problemi olduğunu söyleyen Kaya 'Sağlığım için elimden geleni yapıyorum. Az yiyorum. Sıralamayı değiştirdim' açıklamasını yaptı.