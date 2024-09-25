Hazar Ergüçlü ve sevgilisinden asansör pozu
İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı 'Dilber' karakteriyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü ile DJ sevgilisi Efe Çelik aşkı dolu dizgin devam ediyor.
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Hazar Ergüçlü, Artz lakaplı DJ sevgilisi Efe Çelik ile asansörde çektiği selfie pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.
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Ünlü oyuncu, Instagram hesabının hikâye bölümüne yüklediği o kareye İngilizce ‘Benim’ notuyla kalp emojisi de koydu.
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Efe Çelik, Ergüçlü’den önce oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşıyordu.