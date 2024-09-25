Hazar Ergüçlü ve sevgilisinden asansör pozu

İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı 'Dilber' karakteriyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü ile DJ sevgilisi Efe Çelik aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Hazar Ergüçlü ve sevgilisinden asansör pozu - Resim : 1

Hazar Ergüçlü, Artz lakaplı DJ sevgilisi Efe Çelik ile asansörde çektiği selfie pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.

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Hazar Ergüçlü ve sevgilisinden asansör pozu - Resim : 2

Ünlü oyuncu, Instagram hesabının hikâye bölümüne yüklediği o kareye İngilizce ‘Benim’ notuyla kalp emojisi de koydu.

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Hazar Ergüçlü ve sevgilisinden asansör pozu - Resim : 3

Efe Çelik, Ergüçlü’den önce oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşıyordu.