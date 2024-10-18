Hazar Ergüçlü'den İnci Taneleri paylaşımı: 'Ablanız yeni gelmedi geri geldi...'
İnci Taneleri'nin yeni sezonu dün akşam başladı. Dizide Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü peş peşe paylaşım yaptı.
1 / 8
Kanal D’nin fenomen dizisi ‘İnci Taneleri’, yeni bölümüyle dün akşam izleyiciyle buluştu. Yeni bölüm öncesi dizide Dilber karakterine hayat veren oyuncu Hazar Ergüçlü'den Instagram hesabından peş peşe paylaşım geldi.
2 / 8
Peş peşe fotoğraflara yer veren Hazar Ergüçlü yaptığı paylaşımda, "Ablanız yeni gelmedi geri geldi" yazdı.
3 / 8
Hazar Ergüçlü'nün bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
4 / 8
Sosyal medya kullanıcıları Ergüçlü'nün pozlarına "Nasıl da Dilber’i yaşıyor", "Muhteşem bir oyunculuk Hazal Hanım", "İşte o kadar!", "Kolay değil, olay fotoğraflar" şeklinde yorumlarda bulundu.