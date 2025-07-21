Helenistik dokunuş: Derya Uluğ'un büyüleyen şıklığı
Şarkıcı Derya Uluğ, sahnede tercih ettiği kıyafetlerle tarzını konuşturmaya devam ediyor. Uluğ'un son olarak sergilediği Helenistik tarzı şıklık, sevenleri ve moda severlerden tam not aldı. Ünlü şarkıcının bu tercihi, modern çizgilerle antik dönemin zarafetini bir araya getirerek dikkat çekti.
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Pop müziğin parlayan yıldızı Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam Harbiye'de sahne aldı.
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Gecenin stil ikonu olarak öne çıkan Uluğ, Helenistik tarzda tasarlanmış kıyafeti ve saçlarıyla adeta antik bir tanrıçayı anımsatan sofistike bir şıklık sergiledi.
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Yoğun yaz programına rağmen enerjisini koruyan sanatçı, tarzıyla dikkat çekti.
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Uluğ'un bu stil tercihi ve sahnedeki enerjisi, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.