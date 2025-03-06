Hesabını silmişti: Can Yaman sosyal medyaya geri döndü
Kariyerine İtalya'da yaşayarak devam eden Can Yaman, geçtiğimiz aylarda sildiği Instagram hesabını tekrar açtı.
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Dolunay, Erkenci Kuş ve El Turco dizileriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan, Türkiye'deki kariyerini bırakıp İtalya'ya yerleşen ve oyunculuğa orada devam eden Can Yaman, yaklaşık 11 milyon takipçili hesabını silmişti.
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Ünlü oyuncunun işlerine odaklanmak istediği için bu kararı verdiği iddia edilmişti.
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Geçtiğimiz haziran ayında hesabını silen Yaman, sosyal medyaya geri döndü.
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35 yaşındaki oyuncunun takipçi sayısı kısa sürede 50 bini aştı.