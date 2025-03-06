Hesabını silmişti: Can Yaman sosyal medyaya geri döndü

Kariyerine İtalya'da yaşayarak devam eden Can Yaman, geçtiğimiz aylarda sildiği Instagram hesabını tekrar açtı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 4
Hesabını silmişti: Can Yaman sosyal medyaya geri döndü - Resim : 1

Dolunay, Erkenci Kuş ve El Turco dizileriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan, Türkiye'deki kariyerini bırakıp İtalya'ya yerleşen ve oyunculuğa orada devam eden Can Yaman, yaklaşık 11 milyon takipçili hesabını silmişti. 

2 / 4
Hesabını silmişti: Can Yaman sosyal medyaya geri döndü - Resim : 2

Ünlü oyuncunun işlerine odaklanmak istediği için bu kararı verdiği iddia edilmişti.

3 / 4
Hesabını silmişti: Can Yaman sosyal medyaya geri döndü - Resim : 3

Geçtiğimiz haziran ayında hesabını silen Yaman, sosyal medyaya geri döndü.

4 / 4
Hesabını silmişti: Can Yaman sosyal medyaya geri döndü - Resim : 4

35 yaşındaki oyuncunun takipçi sayısı kısa sürede 50 bini aştı.