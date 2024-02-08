Hilal Altınbilek fit fiziğinin sırrını açıkladı

Oyuncu, yeni bir karaktere nasıl hazırlandığını da anlattı:

“Önceliğim kendimden yola çıkmak, fakat kendimden uzak karakterleri oynadığım da oldu. Bir şekilde bana ait bir iz arıyorum oynadığım her karakterde. Çok fazla film izliyorum karakterimle benzer hikâyelerde gezinen, sınırlarımı genişletmeye çabalıyorum.”