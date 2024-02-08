Hilal Altınbilek fit fiziğinin sırrını açıkladı
Oyuncu Hilal Altınbilek, her daim formda olan vücuduyla ilgili konuştu. Altınbilek, “Genetik olabilir, çünkü hiç spor yapmıyorum diyebilirim. Sadece sağlıklı yiyecekler tüketiyorum, tatlarını da çok seviyorum. Pesketaryenim." dedi
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Züleyha rolüyle ünlenen oyuncu Hilal Altınbilek, şimdilerde Şahanem Hayatım dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor.
Röportaj veren Altınbilek, “Genç yaşta bu mesleğe başladığınızı göz önünde bulundurduğumuzda, ideallerinizin ve hayallerinizin değiştiğini düşünüyor musunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı:
"Her konuda değişti"
“Sadece iş için söyleyemem, her konuda değişti. Gençken daha aceleci ve kaygılıydım, artık daha yavaş ve dingin olmayı benimsiyorum.”
Oyuncu, yeni bir karaktere nasıl hazırlandığını da anlattı:
“Önceliğim kendimden yola çıkmak, fakat kendimden uzak karakterleri oynadığım da oldu. Bir şekilde bana ait bir iz arıyorum oynadığım her karakterde. Çok fazla film izliyorum karakterimle benzer hikâyelerde gezinen, sınırlarımı genişletmeye çabalıyorum.”