Hilal Cebeci'nin son halini görenler gözlerine inanamadı

Kamera arkasına seslenen ünlü sunucu, 'Ben inanmıyorum ya Hilal değil bu bizi kandırma Yaşar ya! Yemin et! Böyle bir şey olamaz filtreden bence' dedi. Hilal Cebeci'yi Aylin Coşkun'a benzeten Ece Erken ayrıca, 'Nerede Hilal Cebeci asla tanımam' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.