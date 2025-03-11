Hilal Cebeci'nin son halini görenler gözlerine inanamadı
Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Hilal Cebeci, 'Gel Konuşalım' isimli programda yayınlanan son haliyle görenleri bir hayli şaşırttı.
Köylü Güzeli, İpe İpe, Üzülürsün gibi şarkılarıyla popüler olan Hilal Cebeci, bir dönemin en çok aranan sahne isimlerinden biriydi. Sonrasında bir süredir sahnelerden uzak kalan ünlü şarkıcı, son haliyle büyük şaşkınlık yarattı.
Cebeci, uzun bir aranın ardından değişimiyle bugün Gel Konuşalım programında konuşuldu. Ece Erken'in sunuculuğunu yaptığı programda son haline ait fotoğraflar paylaşılan ünlü şarkıcı herkesi şaşırttı.
Instagram hesabından alınan görüntülerin programda konuşulmasının ardından programın sunucusu Ece Erken gözlerine inanamadı.
Kamera arkasına seslenen ünlü sunucu, 'Ben inanmıyorum ya Hilal değil bu bizi kandırma Yaşar ya! Yemin et! Böyle bir şey olamaz filtreden bence' dedi. Hilal Cebeci'yi Aylin Coşkun'a benzeten Ece Erken ayrıca, 'Nerede Hilal Cebeci asla tanımam' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.