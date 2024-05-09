Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu düğüne Kraliçeyi çağırdı
2 yıl önce sevgilisi Mike Schrama’dan evlilik teklifi alan şarkıcı Karsu, haziran ayının sonunda nikâh masasına oturmayı planlıyor.
Hollanda'da yaşayan ve 2 yılı aşkın süredir birliktelik yaşayan Karsu, sevgilisi Mike Schrama ile geçtiğimiz yaz yapacakları düğünü deprem nedeniyle erteleme kararı almışlardı.
DEPREM NEDENİYLE DÜĞÜN ERTELENMİŞTİ
Karsu düğünlerini erteleme konusunda şu açıklamayı yapmıştı:
"Depremden dolayı düğünü ertelemek zorunda kaldık. Biliyorsunuz yakınlarımı kaybettim. Yeni tarih belirsiz.
DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU
Ünlü şarkıcı, haziran sonunda nikah masasına oturacak. 300 kişilik kır düğünü hayal eden Karsu, Türk adet ve geleneklerine göre davullu zurnalı bir düğün yapacağını söyledi. Şarkıcı bu özel gününe Hollanda Kraliçesi Maxima'yı da davet etti.
Hataylı olan ve yaşamını Hollanda'da sürdüren Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez, deprem felaketinde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti.