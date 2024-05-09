Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu düğüne Kraliçeyi çağırdı

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Ünlü şarkıcı, haziran sonunda nikah masasına oturacak. 300 kişilik kır düğünü hayal eden Karsu, Türk adet ve geleneklerine göre davullu zurnalı bir düğün yapacağını söyledi. Şarkıcı bu özel gününe Hollanda Kraliçesi Maxima'yı da davet etti.