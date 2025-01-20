Hollywood'u terk eden Cameron Diaz, 10 yıl sonra ilk kez kırmızı halıda
Ünlü oyuncu Cameron Diaz, 10 yıllık bir aranın ardından "Back in Action" filmiyle beyazperdede geri döndü. Filmin Berlin'de gerçekleşen prömiyeri için kırmızı halıda poz verdi.
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2014 yılında bu yana hiçbir filmde rol almayan Cameron Diaz, uzun bir aradan sonra Jamie Foxx'la birlikte rol aldığı "Back in Action" filmiyle beyazperdeye geri döndü.
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Los Angeles'taki yangınlar nedeniyle New York prömiyeri iptal edilen filmin yıldızları soluğu Almanya'nın başkenti Berlin'de aldı.
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4 kez Altın Küre ödülüne aday gösterilen Cameron Diaz, 10 yıl sonra ilk kez bir film galasında boy gösterdi.
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Back in Action filmi, Diaz'ın 2014 yılında başrolünde yer aldığı Annie filminden sonraki ilk projesi.