Hudutsuz Sevda dizisinde ayrılık! Burak Çelik diziye veda ediyor
NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Kaan karakterini canlandıran Burak Çelik diziye veda ediyor.
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Oyuncu Burak Çelik, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener'in kaleme aldığı NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Kaan karakterine hayat veriyordu.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre MedYapım’ın perşembe akşamlarına damga vuran dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacak. Bu sezon “Kaan” rolüyle ekibe katılan Burak Çelik diziye veda edecek.
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Geçen yıl sonu aynı zamanda menajerliğini yapan Ece Bayrak’la Karadağ’da evlenen Burak Çelik, baba olacağını açıklamıştı.
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Öte yandan mayıs sonunda sezonu kapatması planlanan “Hudutsuz Sevda”da peş peşe yeni ayrılıklar yaşanmaya devam edecek.