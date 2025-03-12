Hudutsuz Sevda dizisinde ayrılık! Burak Çelik diziye veda ediyor

NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Kaan karakterini canlandıran Burak Çelik diziye veda ediyor.

Elele Online

Elele Online
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Hudutsuz Sevda dizisinde ayrılık! Burak Çelik diziye veda ediyor - Resim : 1

Oyuncu Burak Çelik, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener'in kaleme aldığı NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Kaan karakterine hayat veriyordu. 

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Hudutsuz Sevda dizisinde ayrılık! Burak Çelik diziye veda ediyor - Resim : 2

Birsen Altuntaş’ın haberine göre MedYapım’ın perşembe akşamlarına damga vuran dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacak. Bu sezon “Kaan” rolüyle ekibe katılan Burak Çelik diziye veda edecek.

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Hudutsuz Sevda dizisinde ayrılık! Burak Çelik diziye veda ediyor - Resim : 3

Geçen yıl sonu aynı zamanda menajerliğini yapan Ece Bayrak’la Karadağ’da evlenen Burak Çelik, baba olacağını açıklamıştı.

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Hudutsuz Sevda dizisinde ayrılık! Burak Çelik diziye veda ediyor - Resim : 4

Öte yandan mayıs sonunda sezonu kapatması planlanan “Hudutsuz Sevda”da peş peşe yeni ayrılıklar yaşanmaya devam edecek.